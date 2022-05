Podcast Stadhuisplein Utrecht: 'Over twee weken nieuw Utrechts college'

Arjan Kleuver maakt daarbij wel een kanttekening, GroenLinks geeft zich zelden snel gewonnen. "Het is lastig onderhandelen met GroenLinks, die nemen een stelling en punt. Als er helemaal niet bewogen wordt is het lastig onderhandelen. Het kan nog fout, alleen niemand weet dat, dus alles wat je er over zegt is pure speculatie." En daar krijgt het oud-raadslid van D66 bijval van de VVD-er: "Nothing is agreed untill all is agreed. Het kan zo maar gebeuren, en ik heb dat ook meegemaakt, dat bij het sluiten van de markt, partijen ineens zenuwachtig worden, gaan draaien en zeggen dat ze met dit resultaat niet bij hun achterban kunnen aankomen."