Trompettist Mevissen voor 32ste keer naar Dodenherdenking: 'Het blijft iedere keer spannend'

Al sinds 1991 is Mevissen de vaste trompettist tijdens de Dodenherdenking op het Domplein, de grootste in de provincie. Maar die ervaring betekent niet dat hij de taptoe voor de stilte op 4 mei zo even wegblaast, zei hij vanochtend in Utrecht is Wakker op Radio M. ''De muziek is niet echt moeilijk in technische zin, maar de emotie erin door laten klinken is toch wel iedere keer lastig.''