Nieuwegeiner (25) krijgt celstraf na incident waarbij doodsbange vriendin uit rijdende auto sprong

De rechtbank benadrukt in uitspraak dat wat er is gebeurd, heel ernstig is. "De fysieke en verbale agressiviteit van verdachte waren dusdanig heftig dat het voor het slachtoffer kennelijk beter was om uit een rijdende auto te springen, dan om bij de verdachte in de auto te blijven zitten. Als gevolg van het handelen van verdachte heeft het slachtoffer aanzienlijk letsel opgelopen. De rechtbank neemt dat de verdachte zeer kwalijk." De straf is daarom ook zwaarder dan de eis van het openbaar ministerie.