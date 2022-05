Persfotograaf (20) krijgt jeugddetentie voor brandstichtingen in Leerdam

LEERDAM - Een 20-jarige jongen uit Hoogland is veroordeeld voor het stichten van vier branden in Leerdam en omgeving. Vorig jaar gingen daar een leegstaande woning, een auto, een elektrische fiets en een hooibaal in vlammen op. Volgens de Utrechtse rechtbank is bewezen dat de man, die destijds in de buurt woonde, die heeft aangestoken.