A2 bij Nieuwer ter Aa weer open na botsing tussen motorrijder en busje

BREUKELEN - Op de A2 bij Nieuwer ter Aa is een motorrijder achterop een busje gebotst. De bestuurder van de motor is daarbij gewond geraakt, meldt de politie. De snelweg richting Amsterdam was tijdelijk afgesloten. De vertraging was opgelopen tot bijna een uur, maar inmiddels rijdt het verkeer weer en is de file nagenoeg verdwenen.