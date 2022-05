Dodenherdenkingen eindelijk weer met publiek: 'Je bent dan meer een deelnemer'

Ook op deze plekken in de regio worden oorlogslachtoffers herdacht:

- Er is een herdenkingsconcert van het Nieuwegeins Orkest in de Barbarakerk, Nieuwegein

- Er is een herdenking bij Fort Rijnauwen in Bunnik, waar tijdens WO2, meer dan 50 Belgische en Nederlandse verzetsmensen werden gefusilleerd

- Er is een bevrijdingsloop in nacht van 4 op 5 mei. Vijftig kinderen van acht basisscholen brengen het bevrijdingsvuur lopend van Wageningen naar Baarn

- Er is een stille tocht in Veenendaal, voor het eerst vanaf de Joodse Begraafplaats

- Er zijn gratis rondleidingen in kamp Amersfoort 4 en 5 mei en er is een stille tocht

- In de Domkerk is een Jeugdvoorstelling over Truus van Lier

- Het Utrechts Landschap onthult een oorlogsmonument bij kasteel Loenersloot

- Ook zijn er herdenkingen op de Grebbeberg, het Domplein in Utrecht, Groenekan en Bilthoven