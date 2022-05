Julia (15) en Sam (13) uit Zeist spelen in de oorlogsfilm van de Nationale Kinderherdenking

Dorien Korsten, producent van Nationale Kinderherdenking 4 mei, vindt het belangrijk dat kinderen leren dat het niet vanzelfsprekend is dat we in Nederland kunnen leven in vrijheid. "Met deze inleving in een fictieve oorlog waarbij kinderen uitgedaagd worden tot nadenken, willen we nog beter bij de belevingswereld van kinderen en jongeren aansluiten. Het maakt oorlog invoelbaar in deze tijd."