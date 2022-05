Utrechtse maaltijdbezorgers Domino's niet meer overvallen sinds proef met bodycams

"We wisten van eerdere proeven met de bodycam dat maaltijdbezorgers zich veiliger voelen en dit is natuurlijk een prachtige uitkomst", vertelt Colin Voetee van het CVV. Hij doelt op eerdere pilots in onder meer Rotterdam en Nijmegen. "De gemeente Utrecht laat met deze proef zien dat zij het probleem graag willen aanpakken en dat Domino's het ook serieus neemt. Zij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Maar het is ook heel fijn dat we met de bodycams een veiliger gevoel creëren."