Kinderpornoverdachte filmde zwemmende kinderen, OM eist celstraf en tbs

MAARSSEN - Een 64-jarige Utrechter die een enorme hoeveelheid kinderporno in huis had, moet volgens het Openbaar Ministerie gedwongen worden opgenomen in een tbs-kliniek. De man is al eerder in de fout gegaan en de kans op herhaling is volgens het OM groot. Daarnaast eiste de officier van justitie in de Utrechtse rechtbank anderhalf jaar gevangenisstraf tegen de man.