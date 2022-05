Jonge Utrechters blijven voorlopig vastzitten na gewelddadige dood Peter Dhondt

Over wat er vervolgens gebeurde, lopen de meningen uiteen. Volgens de advocaat zouden de twee hoofdverdachten in de auto in het Bosnisch hebben besproken wat ze van plan waren. Een taal die A.M. en D.K. niet verstaan. Zij zouden daarom niet hebben geweten wat de andere twee van plan waren. Al zeggen de hoofdverdachten dat ze allemaal wisten wat de bedoeling was.