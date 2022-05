Gevaarlijk werk en geen pensioen: Arbeidsinspectie ziet veel overtredingen bij flits- en maaltijdbezorgers

Bij een aantal bezorgdiensten is mogelijk sprake van schijnzelfstandigheid: het bedrijf huurt een bezorger dan als zzp'er in, maar in de werkelijkheid is de werknemer helemaal niet zelfstandig. Dat is gunstig voor de werkgever want die hoeft dan bijvoorbeeld geen pensioenpremies te betalen. Het risico wordt afgewenteld op de werknemer: als die ziek wordt of een ongeluk krijgt heeft de bezorger geen recht meer op salaris.