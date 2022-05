Eerbetoon voor neergestort vliegtuig Portengen: 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend'

Een kleine veertig jaar later, in de jaren tachtig, kreeg de familie Boee nieuwe overburen. Waaronder een andere Willem: Willem van der Linden. Vanaf het moment dat hij hoorde over wat hier was gebeurd, is hij niet gestopt met zich verdiepen in de oorlogsgeschiedenis van dit gebied. ''Er lag nog een heel vliegtuig onder de grond. Ik heb toen hulp ingeschakeld en zo de Short Stirling uit kunnen graven'', vertelt de initiatiefnemer van het monument.