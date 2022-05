Liveblog Bevrijdingsdag: Eerst ontbijten dan het vrijheidsvuur in Baarn aansteken

Na twee jaar wordt Bevrijdingsdag weer volop gevierd. Zo kun je in Utrecht vanaf 11.30 uur terecht in Park Transwijk voor optredens van onder andere Fresku, My Baby, Karsu, Sevn Alias en WIES. Ben je om 23.00 uur nog niet uitgefeest? Dan is er in TivoliVredenburg een afterparty met Gotu Jim.