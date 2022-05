"Voor mij is vrijheid een van de meest heilige woorden, misschien wel hét heiligste woord", zegt Fresku vlak voor hij in een van de legerhelikopters stapt om naar het eerste festival van de dag te gaan. "Hiphop is een genre waar je heel veel informatie in kwijt kan. Ik voel me als rapper dan ook het gezicht van het vrije woord. Ik vind het ambassadeurschap een mooi iets. We doen iets belangrijks vandaag."