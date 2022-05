Minder treinen tussen Utrecht en Den Bosch door koperdieven

Volgens ProRail is koperdiefstal een groot probleem. "Bliksemafleiders, bekabeling, spoorstaven: niets is veilig voor koperdieven." Als bepaalde onderdelen worden gestolen treedt de automatische beveiliging in werking en gaan de spoorbomen dicht. "Bovendien kost koperdiefstal veel geld. Naast materiaal- en herstelkosten maken we kosten om koperdiefstal te voorkomen."