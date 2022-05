Winnaar van Utrechtse Diversiteitsprijs krijgt vandaag een opvolger: 'Was een bijzonder moment'

"Het was een bijzonder moment om die prijs in ontvangst te nemen", zegt Radj Ramcharan. Hij is secretaris van Stichting Asha en ziet wekelijks dat de laptops en tablets worden gebruikt. Doordeweeks door ouderen, in het weekend door jongeren. "We zitten in een tijd dat veel ouderen willen digitaliseren en willen leren. Ook voor kinderen, elke zaterdag geven we huiswerkbegeleiding, hebben we dat nodig. We hebben een aantal kinderen die thuis geen computer of internetaansluiting hebben."