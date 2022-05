Dries Verhoeven wint prijs voor bijdrage aan Utrechtse kunstwereld

"Dries Verhoeven is een zeer veelzijdig Utrechts kunstenaar met wortels in het theater", zegt voorzitter Lisette Pelsers van het Fentener van Vlissingen Fonds. "Waarmee hij zich moeiteloos beweegt in meerdere kunstdisciplines. Hij blijft zich steeds ontwikkelen en is een inspirator voor vele andere (beginnende) kunstenaars."