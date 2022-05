Tientallen antieke legerjeeps bootsen voedselcolonne over Heuvelrug na

De voedseldroppings boven Nederland in de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog zijn bij veel mensen wel bekend. Er bestaan iconische beelden van geallieerde vliegtuigen die pakketten voedsel over het land uitstrooien om de hongerende bevolking uit zijn lijden te verlossen. Minder bekend is dat in de laatste dagen van de oorlog de Utrechtse Heuvelrug een centrale rol speelde bij voedseltransporten over land.