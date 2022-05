Bevrijdingsfestival in Utrecht trok 37.000 bezoekers: 'De organisatie en alle bezoekers hebben genoten'

Behalve het festival was er ook een inhoudelijk programma georganiseerd. In TivoliVredenburg was een live talkshow met auteur Lale Gül, de van origine Oekraïense oud-voetballer Evgeniy Levchenko en columnist Natascha van Weezel. Zij deelden hun persoonlijke ervaringen en spraken over vrijheid. In Bibliotheek Neude waren speeddates met veteranen en namens het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking en de Bibliotheek Utrecht werd een vrijheidswandeling georganiseerd langs Utrechtse plekken die tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld.