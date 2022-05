Oekraïense singer-songwriter Katya Gapuchka bij optreden in Utrecht: 'Muziek is mijn wapen'

UTRECHT - Katya Gapuchka is even kort in Nederland. Ze is een bekende Oekraïense singer-songwriter uit Kiev en vluchtte drie weken na het begin van de oorlog naar Praag. Ze is hier om Oekraïense vluchtelingen een hart onder de riem te steken met haar muziek en ze heeft ook een boodschap voor de Utrechters: "Ik wil het hebben over de grote leugenaar uit Rusland, zijn bommen vernietigen de levens van miljoenen onschuldige burgers. Mensen in Nederland, kijk niet weg!"