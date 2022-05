Woerden gaat in mei niet maaien en vraagt ook inwoners om de grasmaaier te laten staan

Woerden geeft zo invulling aan de zogeheten motie 'Maai-Mei-Niet en laat je gazon bloeien' van de gemeenteraad die in november vorig jaar werd aangenomen. Daardoor gaat de gemeente grote oppervlakten gazons niet of minder maaien. In totaal gaat het om zo'n 30.000 vierkante meter. Kleine oppervlakken en bermen waar de verkeersveiligheid in het geding is worden wel gemaaid.