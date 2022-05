Rapper Duimalot draagt heel Utrecht op zijn schouders in lijflied voor 900 jaar Utrecht

UTRECHT - "Negen barkie jaar zijn we een stad, je kan ons vinden ouwe." Je hoeft niet afgestudeerd te zijn in straattaal om de tekst van 'Freedom City (Utrecht900 Anthem)' te ontcijferen. Negen barkie is 900, ouwe is vriend. Dan ben je er wel. Het lied is het themanummer tijdens de vieringen voor 900 jaar Utrecht.