Samenleven met de wolf: 'wen er maar aan!'

Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging houdt zich al jaren bezig met het roofdier en monitoort de dieren nauwkeurig: "Waar de 'Utrechtse wolf' nu is? Ik zou het niet weten. We weten het altijd pas achteraf. Als we door middel van DNA-onderzoek uitwerpselen of prooien onderzoeken bijvoorbeeld. Wat zeker is, is dat wolven enorme afstanden afleggen en we ze in die periodes ook gewoon vaker in bebouwde gebieden tegen zullen komen. Altijd maar voor even, want ze zullen altijd de rust weer opzoeken."