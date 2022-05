Aspergeseizoen van start: "We steken tweehonderd tot driehonderd kilo op een dag"

Anders dan anders staan er dit jaar ook vier Oekraïense vluchtelingen op het veld en aan de sorteerband. Een van hen is Vladimir. Hij werkte in zijn thuisland als manager en hield zich bezig met software. Sinds een maand is hij in Bilthoven. "Er werd ons verteld dat we konden werken bij deze kwekerij, en toen heb ik 'ja' gezegd", vertelt Vladimir. Hij werkt samen met anderen aan de sorteerband. Hij zorgt dat de gewassen en gesneden asperges in de goede bakken terechtkomen.