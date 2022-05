Oorlogsverhalen bij Kasteel Loenersloot: 'Zij zouden worden doodgeschoten als ze zouden weigeren'

Iedere vrijdag en zaterdag worden er rondleidingen georganiseerd bij Kasteel Loenersloot. Een inwoner van het gelijknamige dorp, Loenersloot, beklaagde zich vorig jaar bij Utrechts landschap. 'Mijn vader is gegijzeld in Kasteel Loenersloot, maar daar kan ik in het kasteel niks van terugvinden', las gids Henk van de Graaf vorig jaar in een brief. ''Dat was merkwaardig, want het is een opmerkelijke gebeurtenis'', vertelt de kasteelliefhebber. Toen vervolgens ook nog een andere buurtbewoner een Tweede Wereldoorlog-gedenkmonument aanbood, was dit voor de gepensioneerde Van De Graaf reden genoeg voor om onderzoek te gaan doen naar de oorlogsgeschiedenis van het kasteel.