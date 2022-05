Verdachte van misbruik kwetsbare meisjes: 'Ik had helemaal niet door dat ze niet wilden'

De Utrechter, die nog bij zijn moeder woont, was via dating-apps als Badoo en Hugo in contact gekomen met de meisjes die volgens het OM in hun leven al de nodige problemen hadden gehad. Het meisje van 15 zou zich als 17 hebben voorgedaan en zag er volgens de verdachte ook ouder uit. Maar nadat haar moeder de verdachte telefonisch haar ware leeftijd had verteld, had hij nog meerdere keren seks met haar gehad.