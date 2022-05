Abortusbuddy's willen deze zomer aan de slag in Utrecht: 'We willen paraat staan als het nodig is'

Het was een reden voor de stichting om Utrecht te kiezen als derde stad om uit te rollen. De abortusbuddy's zijn al twee jaar actief in Rotterdam en Den Haag. In de abortuskliniek Het Vrelinghuis in Utrecht worden jaarlijks zo'n 3000 abortussen gedaan. In Rotterdam en Den Haag krijgen de abortusbuddy's gemiddeld 1 tot 2 aanvragen per week. "Alleen al voor die mensen is het het waard", zegt Anouk.