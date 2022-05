Kunsthistorica Mary 'Sis' van Rossem overleden

In 2014 was Sis van Rossem te gast in het RTV Utrecht-programma Van Rossem Vertelt van haar broer Maarten. Hierin deelde de kunsthistorica haar kennis van Utrechtse schilders. In 2019 schreef zij het boek 'Door de ogen van Sis van Rossem'. Daarin zijn haar columns gebundeld waarin ze de lezer op geheel eigen wijze meeneemt in haar gedachten over het alledaagse leven en de schilderkunst.