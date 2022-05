Echtpaar uit Baarn raakt in één nacht al hun kippen kwijt: 'Dat moet een vos geweest zijn'

Hoe dan ook, voorlopig blijft het kippenhok van de familie Oosterbroek nog even leeg. "We hoeven even geen nieuwe kippen. Onze kleinkinderen willen dat wel graag. Die zeggen: wij sparen er wel voor. Maar we doen het niet. Volgens mijn man komt een roofdier toch weer terug en dit was een erg vervelende ervaring."