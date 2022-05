De webcam in Dierenpark Amersfoort verhuist van de olifanten naar de tijgers: 'Dat wordt heel boeiend!'

We lopen de deur uit en de dierentuin in, want live vindt Marjo de olifanten het leukst. Als we bij het hek staan, roept hij de olifantendame. "Indra, kom eens! Indra! Kom eens, meis!" Meteen komt ze in beweging en naar ons toe. Wonderbaarlijk, vind ik. Hoe dat kan? "Dat is niet zo gek hoor, toen ze geboren werd, was ik de eerste die ze zag. Dit is de oma van de kleine, het is hier een hele olifantenfamilie."