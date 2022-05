Focus op Utrechter Saïd R. in liquidatieproces: was hij de rechterhand van Ridouan T.?

R. (49) was lange tijd de grote afwezige in het geruchtmakende proces dat onder meer draait om moorden in Utrecht en IJsselstein. Hij werd in februari 2020 opgespoord en aangehouden in Colombia, waar hij zich geruime tijd zou hebben schuilgehouden. Pas in december vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Nederland. Het inhoudelijke proces tegen de andere zestien verdachten was toen bijna een jaar bezig, na een lange reeks inleidende zittingen.