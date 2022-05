Utrechter Saïd R. niet klaar voor liquidatieproces Marengo: 'Dossier niet kunnen lezen'

R. (49) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. Pas in december vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd. Het inhoudelijke deel van het proces Marengo, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is, was toen al bijna een jaar bezig. Volgens het Openbaar Ministerie is R. de rechterhand van T. Het OM verdenkt hem onder meer van betrokkenheid bij meerdere moorden, onder meer in het Utrechtse Overvecht en IJsselstein. Twee broers van R. zijn eveneens verdachte in proces.