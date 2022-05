Maarten van Rossem: 'Sis was een soort tweelingzus, ik moet wennen dat ze er niet meer is'

Sis uit Wijk bij Duurstede kwam vorige week op haar verjaardag ten val in haar keuken en overleed een half uur voor de Dodenherdenking. "Ze is vrij snel in een coma geraakt en daar is ze nooit meer uitgekomen. Ik moet nog wennen aan het feit dat ze er niet meer is en denk er voortdurend over na dat ze plotseling verdwenen is. In het park zie je de bloeiende kastanjes waar ze dol op was en dan denk je: wat een treurnis dat ze dit niet meer zien kan. Ik ben niet iemand die meteen in een niet te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen. Ik moet er langzaam aan wennen."