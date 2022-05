Oefenen voor hoogwater langs Lekdijk: 'Risico op doorbraak is klein, maar gevolgen enorm'

Door klimaatverandering is er steeds meer kans op lange periodes van hoogwater. Vandaar de oefening, zei Clarion Wegerif van De Stichtse Rijnlanden vanmorgen in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. De aftrap is in Vreeswijk. ''We gaan eerst de bodem laten onderzoeken door duikers en daarna de deuren van de sluis sluiten en speciale schotten intakelen om extra het hoge water tegen te kunnen houden. De sluis is een zwak onderdeel van de Lekdijk, dus er zijn speciale procedures bij hoogwater.''