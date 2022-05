Svetlana vluchtte uit Oekraïne en vindt steun in Utrecht: ’Ik kan nergens naar terugkeren’

Veel vrijwilligers willen helpen en Svetlana vertelt het verhaal van de Utrechtse Irene die haar in contact bracht met de kerk. “Ze kwam zomaar naar me toe en vroeg wat ze voor me kon doen. Ik besefte dat ik geen idee had hoe mijn toekomst eruit ziet. Het belangrijkste is nu dat mijn zoon het goed heeft. Irene heeft daar geweldig bij geholpen en ik bedank haar en haar familie dan ook voor alles wat ze voor ons doen”.