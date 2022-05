Het moet hebben gekrioeld van de Britse soldaten, eind 18e eeuw in Vianen. Tijdens een oorlog tegen de Fransen belandden ze in de Vrijstad. Per toeval, schat Veenstra in. "Het kan dat ze dachten: goh, handig om juist langs de Lek een veldhospitaal op te zetten, want dan kunnen we ook gauw weer weg. Of misschien waren ze daar wel gewoon gestrand."