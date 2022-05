OM eist ruim 8,5 ton van verdachte van oude hennepkwekerijen in Amersfoort en Bunschoten

In een bedrijfspand aan de Chromiumweg in Amersfoort werd op 21 januari 2017 een wietkwekerij ontdekt. De eigenaar van het pand ontdekte de kwekerij toen hij werd gewaarschuwd dat er een lekkage was en water de straat op stroomde. Binnen trof hij twee professionele kweekruimtes aan met in totaal 768 wietplanten. Volgens het OM blijkt uit technisch onderzoek dat er al zeker twee keer was geoogst.