Droogte op komst? In Utrecht valt het nog mee, maar boeren houden hun hart vast

Als de voortekenen kloppen, is het dit jaar weer raak, zegt hoogleraar Hydrologie van de Universiteit Utrecht Niko Wanders. ''Volgens het KNMI zitten we in De Bilt nu in de 5 procent droogste jaren sinds de metingen. De komende twee weken blijft het in ieder geval droog. Verder vooruitkijken is moeilijker, voor hetzelfde geld krijgen we de natste juli ooit. Maar we lijken dit jaar richting waarden te gaan die we lang niet hebben gezien.''