Nog altijd drukte in de fietsenwinkels: hierom wordt jouw nieuwe fiets waarschijnlijk duurder

PROVINCIE UTRECHT - Hij is eigenlijk vrij, toch staat Joris Kok even in zijn fietsenzaak aan de Nachtegaalstraat in Utrecht aan een fiets te sleutelen. Ook in deze branche is - net als in de horeca - personeelstekort schering en inslag, vertelt hij. En de vraag naar fietsen, fietsonderdelen en reparaties blijft onverminderd groot. Of het nu net zo druk is als in de hoogtijdagen van corona? "Misschien nog wel drukker."