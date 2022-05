Oud-FC Utrecht-trainer René Hake naar Go Ahead Eagles

De 50-jarige Hake vertrok in maart als hoofdtrainer bij FC Utrecht vanwege tegenvallende prestaties. "De resultaten van het eerste elftal zijn over een te lange periode achtergebleven bij de verwachtingen en ambities die we hebben", zei technisch directeur Jordy Zuidam destijds over het besluit om de samenwerking te stoppen. Assistent-trainer Rick Kruys nam vanaf dat moment de honneurs waar als hoofdtrainer en doet dat tot het einde van het seizoen. Daarna volgt Henk Fraser hem op.