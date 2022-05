Rechtbank: burgemeester hoefde niet in te grijpen bij alFitrah-moskee

UTRECHT - Burgemeester Sharon Dijksma hoefde niet in te grijpen bij de Stichting alFitrah en de imam van de alFitrah-moskee in Utrecht. De stichting Femmes For Freedom wil dat de moskee sluit en dat de imam een gebiedsverbod krijgt vanwege het gedachtegoed dat Stichting alFitrah verspreidt, maar volgens de rechter is de burgemeester dus terecht niet overgegaan op handhaving.