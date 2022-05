Proef bij Polsbroek: provincie vangt verwilderde katten zonder ze te doden

Het is niet bekend hoeveel katten op dit moment vrij in de Utrechtse natuur leven, buiten het zicht en zonder hulp van mensen. Tot voor kort doodde de provincie er jaarlijks ongeveer vierhonderd om overlast terug te dringen. Verwilderde katten jagen onder meer op beschermde en bedreigde diersoorten, zoals vogels en reptielen. In 2015 zouden naar schatting 950.000 prooidieren in de provincie slachtoffer zijn geworden.