Songfestivalkoorts in regio Utrecht: 'De allerleukste niet belangrijke reden om een feestje te vieren'

UTRECHT - Vandaag is het zover: het Eurovisie Songfestival begint. In de eerste halve finale vanavond komt S10 namens Nederland in actie. Zeven acts moet ze voor laten gaan voordat ze het podium op mag met haar lied De Diepte. Ze hoopt natuurlijk een plekje te bemachtigen voor de finale op zaterdag. Maar winst of geen winst, in Café Kalff aan de Oudegracht in Utrecht is het sowieso feest.