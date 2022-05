Concertserie VOLfest in Vollenhoveflats Zeist neemt bezoekers mee op muzikale wereldreis

Elke maand treden andere muzikanten op, uit steeds een andere cultuur. Het concert is 's avonds, maar de dag begint voor hen eerder op de dag, op de basisschool om de hoek. Daar laten ze hun instrumenten zien en horen en leggen uit wat het is. Mark: "Kinderen hebben geen idee meer dat je muziek maakt met je handen. Je drukt op een knop en dan komt het er gewoon uit. We brengen ze in contact met instrumenten uit culturen die ze niet kennen, of juist uit hun eigen cultuur." Een van de muzikanten was een Gambiaanse koraspeler. In het publiek zat een kind uit Gambia. "Zij had nog nooit in haar leven een kora gezien."