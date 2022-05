Nathalie schildert met hitte: 'Iets heel primitiefs'

OUDEWATER - Houtbranden zonder een fikkie te stoken: dat is pyrografie. Het betekent letterlijk schrijven met vuur. Het is een oude volkskunst die steeds meer ontdekt wordt. Nathalie van Os uit Oudewater werd onmiddellijk erdoor gegrepen toen ze iemand zag die ermee bezig was. "Hoe gaaf is dat, dat je alleen met hitte iets moois kan maken."