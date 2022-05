Zorgmedewerkers krijgen onafhankelijk meldpunt grensoverschrijdend gedrag

NIEUWEGEIN - Beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers NU'91 in Nieuwegein richt een landelijk meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in. Daar kunnen verzorgenden en verpleegkundigen zonder tussenkomst van hun werkgever terecht. Ook moet in iedere zorgorganisatie een gedragscode verplicht worden gesteld. Dat meldt NU'91 na een ledenpeiling in april.