OM legt verdachten van fatale woningoveral Breukelen gekwalificeerde doodslag ten laste

Van de hoofdverdachten was alleen A.M. vandaag in de rechtbank aanwezig, samen met de man die met idee voor de eerste inbraak op de proppen was gekomen. Deze 21-jarige Amsterdammer wilde niets zeggen over de verdenkingen. Het blijft daarom onduidelijk waar hij de tip vandaan had dat er in het huis iets te halen zou zijn geweest. De andere verdachte A.T. bleef in zijn cel en werd vertegenwoordigd door zijn advocaat Lamers. Die had stevige kritiek op de manier waarop de officieren van justitie naar buiten brengen hoe het allemaal zou zijn gegaan.