Alleen maar mannen in het college van Vijfheerenlanden: 'Geen vrouwen? Dat is zó ouderwets'

Welke plannen het nieuwe college van Vijfheerenlanden heeft? Dat staat in het coalitieakkoord 'Samen zijn wij Vijfheerenlanden' van de kersverse wethouders van VHL Lokaal, het CDA, de SGP, de PvdA en burgemeester Sjors Fröhlich.

Ze noemen Vijfheerenlanden een "prachtige gemeente" die staat voor "grote opgaven" als krapte op de arbeidsmarkt en klimaatverandering. De wethouders geven aan betrouwbaar, betrokken en realistisch te willen zijn.

Het college wil meer woningen gaan bouwen, waarvan 50 procent valt onder de noemer betaalbaar. De huizen moeten komen in álle steden en dorpen van de gemeente, een langgekoesterde wens van bijvoorbeeld jongeren in het dorp Ameide. Het college wil verder een inwonersberaad instellen. Inwoners kunnen daar door loting in komen en zo meedenken over "complexe vraagstukken". VHL Lokaal, de partij die twee wethouders levert, pleitte in verkiezingstijd al voor dorpsraden.

In het akkoord is verder aandacht voor sluipverkeer. Voorgangers deden eerder al pogingen om het sluipverkeer in Vianen een halt toe te roepen; een plan van de vorige verkeerswethouder voor inrijverboden tijdens spitstijd heeft nog geen vervolg gekregen. Samen met agrariërs wil het college verder kijken naar een toekomstgerichte landbouw. In de plattelandsgemeente was dat al een belangrijk verkiezingsthema.