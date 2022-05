Utrecht start smartzone voor laden en lossen in Twijnstraat en dubt nog over e-deelstepjes

Het doel van de proef is om te onderzoeken of met een slimme (digitale) toepassing het laad- en losverkeer beter over de dag verspreid kan worden om de drukte in de Twijnstraat te verminderen en de beschikbare laad- en losplaatsen efficiënter te gebruiken. "Daarnaast willen we meer inzicht in het laad- en losgedrag van winkels en leveranciers krijgen, zodat we op basis van deze informatie met winkeliers verder kunnen praten over de mogelijkheid om gebundeld goederenvervoer (via een goederenhub) te ontwikkelen. De proef met het digitale reserveringssysteem duurt drie maanden."