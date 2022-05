Een jaar na zijn verdwijning in Oostenrijk is er nog geen spoor van Rida Zoundri uit Zeist

De Oostenrijkse onderzoeksleider Christoph Kirchmai liet weten dat het onderzoeksgebied te groot was en dat een concrete aanwijzing miste, zoals een schoen of ander voorwerp. "We weten niet waar hij was toen hij vermist raakte, alleen dat het waarschijnlijk is dat hij op 30 mei bovenop de berg is geweest aan de noordkant. Maar 's avonds is zijn telefoonsignaal opgepikt aan de andere kant van het dal, zo goed als in het centrum van de stad."